Karácsonyi autós üldözés: belőve, az autóban drogokkal menekültek a rendőrök elől — videó

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Látványos hajsza ért véget a Megyeri hídon, miután a rendőrök megállítottak egy Budapesten száguldozó autót, amelyben két körözött személy is utazott. A sofőr ellen kábítószer-birtoklás és közlekedési bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás a veszélyes autós üldözés lezárását követően.
autósüldözésmegyeri hídbudapestenjárműkábítószer birtoklásüldözéssofőr

December 25-én hajnali 5 óra körül az Astoriánál vette kezdetét az a látványos autós üldözés, amely során egy sofőr a rendőri jelzés ellenére nagy sebességgel menekülni kezdett a Rákóczi úton. A hatóságok megkülönböztető jelzést használva követték a járművet egészen a Megyeri hídig, ahol végül sikerült útját állniuk és kényszerítő eszközzel megállítaniuk a szökevényt – írta a Blikk.hu.

Egészen a Megyeri hídig tartott az autósüldözés
Egészen a Megyeri hídig tartott az autósüldözés
Fotó: PoliceHungary/Youtube

Filmekbe illő autós üldözés

A hatósági fellépés során a rendőrök három személyt vettek őrizetbe: a 28 éves sofőrt és két útitársát. Az ellenőrzés során fény derült rá, hogy a 26 éves nő ellen szabálysértési körözés, a 27 éves férfi ellen pedig több elfogatóparancs volt érvényben. A motozás és a gépkocsi átvizsgálása további súlyos tényeket tárt fel: a jogosítvány nélkül vezető sofőrnél kábítószergyanús folyadékkal teli fecskendőt, a jármű tulajdonosánál pedig a zoknijába rejtve több mint 13 gramm fehér port találtak.

A BRFK III. kerületi kapitányságán elvégzett drogteszt mindhárom gyanúsítottnál pozitív lett, így kábítószer-birtoklás miatt indult ellenük eljárás. A vizsgálat során az is kiderült, hogy az autót hamis rendszámmal használták, emiatt a tulajdonosnak egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt is felelnie kell. A férfit a korábban kiadott elfogatóparancsok alapján a rendőrség őrizetbe vette.

Míg a Megyeri hídon egy száguldó autós hajszája tartotta lázban a hatóságokat, addig a Nyugati pályaudvaron egy egészen másfajta, függőleges „akció” zajlott: egy felelőtlen fiatalokból álló társaság a tetőszerkezet meghódításával kényszerítette azonnali közbeavatkozásra a MÁV-ot.

 

