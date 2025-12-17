Ez minden autós rémálma: a szerelő szándékosan megrongálta a járműveket

Gödöllőn egy férfi autószerelőből alkatrészvadásszá avanzsált: két autót vett át javításra, de ahelyett, hogy szerelte volna őket, inkább szétszedte, és a legjobb dolgokat hazavitte – áll az Ügyészség oldalán.

Az autószerelő minden értékes alkatrészt átcsoportosított magához

Fotó: Ford

Pénzért cserébe alkatrészeket bontott az autószerelő

A férfi 2020 és 2021 között Kistarcsán bérelt műhelyt, ahol az egyik gyanútlan áldozatától motorkarbantartásra és fékbetétre kért pénzt, de a motort nem szerelte be, a fékalkatrészt meg nem vette meg. A másik kliensétől motorcserére kért pénzt, de új motort nem szerzett, a kapott összeget pedig egyből el is költötte.

Nem elég, hogy az autók így is használhatatlanná váltak, a férfi további kreatív megoldásokkal fokozta a problémát: kiszerelte a kocsikból a jó alkatrészeket – generátort, katalizátort, lámpákat, rádiót, hengerfejeket, magasnyomású szivattyút, turbót –, majd a járműveket a műhely előtt sorsukra hagyta.

A sértetteknek maradt a feladat, hogy elszállíttassák darabokban levő autójukat.

A férfi így összesen 1.300.000 forint kárt okozott. Az ügyészség sikkasztás miatt vádat emelt, és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, valamint a kár megtérítését javasolta. A döntést a Gödöllői Járásbíróság hozza.

