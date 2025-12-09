Babicsek Bernát halála: a bíróság kimondta, hogy ki a felelős a tragédiáért

A Paddy And The Rats oszlopos tagja, Babicsek Bernát 2021. december 31-én vesztette életét lakástűzben. A tűzeset főzés közben történt, amikor a férfi az asztalnál elaludt, és egy rövidzárlat miatt keletkezett tűz végzetessé vált. Bár a lakás biztonsági rendszere jelezte a veszélyt, a helyszínre érkező járőr néhány perc után távozott. A színész holttestét édesapja találta meg – írta meg Borsonline.hu.

Babicsek Bernát tragikus tűzesete – a bíróság felmentette a kiérkező járőrt

Fotó: Nyikos Péter

Bernát édesanyja azóta is hangsúlyozza, hogy a tragédia tanulságos lehet mindenki számára, aki hasonló riasztásokkal találkozik: fontos odafigyelni a jelzésekre és komolyan venni a veszélyt.

Megmenthették volna Babicsek Bernát életét

Hosszú várakozás után a bíróság döntést hozott az ügyben: a kiérkező biztonsági szakembert nem találták felelősnek a tragédiáért. A döntés értelmében az édesanya viseli majd a per költségeit. A kihirdetés előtt nyilatkozva az anyuka csalódottságát fejezte ki.

Kicsit kisiklott ez a tárgyalás, mivel mindenki a felelőst kereste. Ha hibát keresünk, az a Bernáté, mert elaludt. A járőr sok mindent elmondott, amit az éjszaka folyamán tett, de a legfontosabb nem hangzott el: miért nem próbálta meg felébreszteni”

– mondta az anyuka, aki nem érti, miért gondolta bárki is, hogy minden rendben van.

A biztonsági rendszer jelezte a problémát, és ilyenkor a szolgáltató telefonon is felhívja az ügyfelet. Bernát azonban nem vette fel a telefont, így a szakembernek feltehetően nem tűnt gyanúsnak a helyzet. Az anyuka hangsúlyozta, hogy nem bosszúról van szó:

Nem azt szeretném, hogy ez az ember börtönbe kerüljön és bosszút álljak rajta. Sokkal inkább azt szeretném, ha a járőrök komolyabban vennék az ehhez hasonló riasztásokat, és nem történne több ilyen tragikus eset

– magyarázta Babicsek édesanyja. A bíróságon elhangzott, hogy a férfi lakásában nem volt füstjelző, mivel a színész dohányzott, és nem akarta feleslegesen riasztani a környezetét.