Látott már baglyot zuhanyozni? – Most láthat!

Tüneményes estről számolt be a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldala. Különös riasztást kaptak a napokban a pomázi tűzoltók: a bejelentés szerint egy nagytestű ragadozó madár, valószínűleg bagoly szorult egy ház kéményébe. A helyszínre érkező lánglovagok szétszerelték a kéménycsövet, hogy hozzá tudjanak férni a szorult helyzetben lévő állathoz. Miután szerencsésen kiszabadították, látták, hogy egy macskabagollyal van dolguk.

Csupa korom volt a kéményből szabadult bagoly Fotó: Pomázi ÖTP

A mentést követően a tűzoltók értesítették a Szentendrei Kisállatkert és Természetvédelmi Mentőközpont munkatársait, akik megvizsgálták és gondozásukba vették a madarat.

A bagoly csupa korom volt, így nem volt mit tenni, meg kellett fürdetni

A kéményből szabadult madár a feje búbjától a karma hegyéig csupa korom volt, ezért az állatkert munkatársai kádba tették, és lezuhanyoztatták. A bagoly a legnagyobb nyugalommal viselte a kényeztető meleg vizet, láthatóan cseppet sem volt ellenére a tusolás. Az estét egy jó meleg helyen, száradással töltötte.

A hét további részét a roborálásnak szentelte, vagyis gyakorlatilag folyamatosan evett és pihent. Miután a mentőakció sikeresnek bizonyult, az állatkert dolgozói szabadon engedhették a megerősödött egerészt.

A közelmúltban egy új, látványos optikai illúzió keltette fel az internetezők figyelmét, amelyen elsőre csak baglyokat látni, ám valójában egy elrejtett macska is szerepel a képen. Ha szeretné megtalálni a macskát, kattintson ide.