Hihetetlen: fuldokoltak a halak a Balatonban, a levegőből próbáltak oxigénhez jutni

A drámai helyzet december elsején este, a balatonaligai kikötőben alakult ki, de a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szakemberei azonnal a halak segítségére siettek, miután a küszök és keszegek tömegbe verődve próbáltak a levegőből oxigénhez jutni – írta meg a Sonline.hu.

Oxigénhiány a Balatonban: az aligai kikötő vizében fuldoklottak a halak

Fotó: Illusztráció / Shutterstock / Forrás: Sonline.hu

Nagy Gábor, a Zrt. horgászati ágazatvezetője beszámolt róla, hogy a víz oxigénszintjét a kikötő több pontján megmérték, és a 0,8-0,9 mg/liter oldott oxigénmennyiség valóban kevésnek bizonyult.

Mérés nélkül is egyértelműek voltak a jelek, hiszen a téli időszakban az, hogy a küszök pipáljanak, az nem normális jelenség. A tömegbe verődött halak, keszegek és küszök, a vitorlások mellett próbáltak oxigénhez jutni a levegőből, mert a vízben lévő nem volt elegendő számukra. A süllők pedig a partra sodródtak"

– magyarázta a szakember.

Oxigénhiány a Balatonban – így segítettek a halakon

A társaság négy vízszellőztető berendezést helyezett üzembe, ennek köszönhetően néhány óra elteltével normalizálódott a helyzet. Másnapra pedig már kedvezőbb értékeket: 1,5-2 mg/liter oldottoxigén-szintet mértek.

A jelenségre – úgy tűnik – nincs egyértelmű magyarázat. Mindenesetre a széljárás változása miatt valamelyest csökkent a bent tartózkodó halak tömege, ami tovább javított a helyzeten.

