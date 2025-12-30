Hírlevél
baleset

Hatalmas balesetet rögzített egy kamera – autókat és egy fát is letarolt az ámokfutó

Sokkoló felvétel készült arról, ahogy egy sofőr hatalmas sebességgel parkoló autókba csapódik Szombathelyen. A balesetet egy 18 éves fiatal okozta, aki csodával határos módon, szinte sértetlenül úszta meg a karambolt.
Elképesztő videót tett közzé a Tények.hu: a felvételen az látszik, amint egy sofőr hatalmas sebességgel száguldva, parkoló autókba csapódik Szombathelyen. A gépkocsi két másik járművet és egy út menti fát is letarolt, végül felborult és a járdán, néhány centire egy lakóház gázcsövétől állt meg. A balesetet okozó 18 éves sofőr a saját lábán szállt ki a roncsból.

Majdnem a gázcsőnek csapódott a balesetet szenvedett gépkocsi 
A kép illusztráció, forrás: Tények.hu

Horzsolásokkal élte túl a balesetet

Az eszetlenül száguldozó fiatal fiú könnyebb, zúzódásos fejsérülésekkel úszta meg a szerencsétlenséget, őt a mentők a helyszínen ellátták, majd további kivizsgálás céljából kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Magyarországon állomásozó amerikai katona okozott halálos balesetet Ajkánál szombat délután. A szerencsétlenség áldozata a vétlen sofőr volt: a háromgyerekes 43 éves édesapa kislányait vitte haza a családi korcsolyázás után. 

 

