Hatalmas balesetet rögzített egy kamera – autókat és egy fát is letarolt az ámokfutó

Elképesztő videót tett közzé a Tények.hu: a felvételen az látszik, amint egy sofőr hatalmas sebességgel száguldva, parkoló autókba csapódik Szombathelyen. A gépkocsi két másik járművet és egy út menti fát is letarolt, végül felborult és a járdán, néhány centire egy lakóház gázcsövétől állt meg. A balesetet okozó 18 éves sofőr a saját lábán szállt ki a roncsból.

Majdnem a gázcsőnek csapódott a balesetet szenvedett gépkocsi

A kép illusztráció, forrás: Tények.hu

Horzsolásokkal élte túl a balesetet

Az eszetlenül száguldozó fiatal fiú könnyebb, zúzódásos fejsérülésekkel úszta meg a szerencsétlenséget, őt a mentők a helyszínen ellátták, majd további kivizsgálás céljából kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

