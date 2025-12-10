Elzáródott Budapest ütőere: hatalmas baleset a hídon

Szerda reggel egy kamion és két személyautó ütközött össze Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfőnél. A baleset a villamosforgalmat is akadályozza – közölte az MTI.

Újabb baleset történt az Árpád-hídon

Fotó: Unsplash

Baleset bénítja az Árpád hidat

A fővárosi hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a műszaki mentésen, az érintett szakaszon jelentős torlódás alakult ki.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a helyszínelés tovább tart, a Margit-szigeti felhajtónál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, az autósok csak lépésben tudnak haladni.

Az 1-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Szentlélek tér és a Göncz Árpád városközpont között.