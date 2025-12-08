Tömegbaleset miatt beállt az M1-es autópálya

Hatalmas fennakadások nehezítették a forgalmat hétfő délután az M1-es autópálya Hegyeshalom irányába vezető oldalán, miután Biatorbágy közelében öt személyautó érintettségével történt baleset. Az esetről az Útinform és a katasztrófavédelem is tájékoztatott – írta az Index.hu.

Tömegbaleset bénítja a forgalmat az M1-es autópályán Biatorbágynál (Illusztráció)

Fotó: 24 Óra

Tömegbaleset az autópályán

A 17. és 18. kilométer közötti utoléréses baleset helyszíne miatt a forgalom sokáig csupán egy sávon haladt, ennek következtében a torlódás meghaladta a 12 kilométert, visszatorlódva egészen az M0-s autóútig. A törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik elvégezték a járművek áramtalanítását.

FRISSÍTÉS!

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a forgalom újra két sávon halad. A baleset következtében az M0-s autóút M1-es felé vezető oldalán, az M7-es és az M1-es csomópontjai között torlódik a forgalom – tájékoztatott este 7 órakor az Útinform.

