Nagy a baj! Terhes nővel történt brutális baleset

Három autós ütközött össze az M5-ös autópályán egy benzinkút közelében, hétfőn reggel Bács-Kiskun vármegyében. A baleset során egy terhes nő megsérült, őt a mentők kórházba szállították – írta a Borsonline.hu.

Totálkárosra törtek az autók a balesetben

Fotó: Donka Ferenc/Délmagyar

Terhes nő sérült meg a balesetben

Az eddigi információk szerint egy szürke kocsi Szeged felé haladt, amikor a belső szalagkorlátnak ütközött, megpördült és a forgalommal szemben állt meg. A mögötte érkező fekete szerb rendszámú autó nekiütközött a szürke autónak és aztán egy harmadik kocsinak, amely végül a belső szalagkorlátnak csapódott.

Ebben a fehér autóban utazott egy várandós nő, aki egy utassal együtt éppen a kórházba tartott. A nő biztonságban kórházba került.

A helyszínre a kecskeméti hivatásos tűzoltók érkeztek, akik két kocsit áramtalanítottak, és biztosították a baleset helyszínét. A rendőrség vizsgálja az ütközés körülményeit.

Súlyos karambol történt Kiskunfélegyháza közelében. A balesetben egy anya és gyermeke is sérült. Részletek az Origo.hu oldalán.