Betonmixer alá került egy gyalogos, nem élte túl a balesetet – képekkel, videóval

Hétfő délelőtt tragikus közlekedési baleset történt Egerben, a Ráckapu tér és a Malom utca kereszteződésénél. A Heol.hu információi szerint betonmixer alá esett egy nő, aki nem élte túl a balesetet.

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A Heves vármegyei hírportál újságírójának egy szolgálaton kívüli polgárőr elmondta, hogy a betonmixer már túlhaladt a gyalogátkelőn, elsőbbséget adott egy érkező busznak, amikor alákerült a gyalogos. Hozzátette, több szemtanú is látta az esetet, de egyikük sem maradt a helyszínen.

Térfigyelő kamera rögzíthette a balesetet

A polgárőr a balesetet követően segített a forgalomirányításban, valamint abban, hogy a helyszín ne szennyeződjön.

Az áldozatról elmondta, hogy egy 60 év körüli hölgy lehetett, aki az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett.

Hozzátette: a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, ő pedig felhívta a rendőrök figyelmét, hogy a régi tánciskola épületén működik egy térfigyelő kamera, annak felvétele tisztázhatja a történteket.

A halálos baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

