Frontális baleset történt a reptérre vezető gyorsforgalmin

Szombat hajnalban súlyos baleset történt a fővárosban, amikor az Üllői út térségében, a Ferihegyi repülőtérre vezető szakaszon egy autóbusz és egy autó egymásnak csapódott – írta a Bors.

Buszbaleset a Ferihegyre vezető útszakaszon

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Torlódás várható a baleset miatt

A roncsok közé szorult egyik utast a fővárosi tűzoltók szabadították ki, a műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányították a helyszínen. Azt egyelőre nem tudni, milyen fokban sérültek meg a baleset résztvevői. Az arra közlekedőknek jelentős torlódásra és korlátozásokra kell készülniük.

Eközben egy másik közúti tragédia kapcsán már a felelősségre vonás zajlik: vádat emeltek az ellen a drogos sofőr ellen, aki kábítószer hatása alatt gázolt halálra egy kerékpárost.