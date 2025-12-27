Hírlevél
Rejtélyes fények jelentek meg Kijevben az oroszok súlyos bombázása után

baleset

Frontális baleset történt a reptérre vezető gyorsforgalmin

A Ferihegyi repülőtérre vezető úton történt egy autó és egy autóbusz összeütközött, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk egy beszorult utast a roncsok közül. A mentőegységek nagy erőkkel vonultak a súlyos baleset helyszínére.
baleset

Szombat hajnalban súlyos baleset történt a fővárosban, amikor az Üllői út térségében, a Ferihegyi repülőtérre vezető szakaszon egy autóbusz és egy autó egymásnak csapódott – írta a Bors.

Buszbaleset a Ferihegyre vezető útszakaszon
Fotó: Országos Mentőszolgálat

Torlódás várható a baleset miatt

A roncsok közé szorult egyik utast a fővárosi tűzoltók szabadították ki, a műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányították a helyszínen. Azt egyelőre nem tudni, milyen fokban sérültek meg a baleset résztvevői. Az arra közlekedőknek jelentős torlódásra és korlátozásokra kell készülniük.

Eközben egy másik közúti tragédia kapcsán már a felelősségre vonás zajlik: vádat emeltek az ellen a drogos sofőr ellen, aki kábítószer hatása alatt gázolt halálra egy kerékpárost.

 

