Utasokkal teli busz és két személyautó ütközött a ködben Szeged mellett

Súlyos baleset történt szerda reggel Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton, amikor egy busz és egy személyautó ütközött, emiatt viszont egy másik személyautó is érintett lett a szerencsétlenségben – adta hírül a Délmagyar.hu. A helyszínre mentőautó is érkezett.

Személyautó ütközött busszal Szeged mellett, miután a gépkocsi vezetője előzni kezdett a ködben

Fotó: MTI/Donka Ferenc / MTI/Donka Ferenc (képünk csupán illusztráció)

Súlyos baleset a ködben

A katasztrófavédelem szerint a buszon negyvenen utaztak, míg a két autóban csak a sofőrök ültek. A szegedi tűzoltók áramtalanították a járműveket, az egyik sofőr viszont beragadt a roncsba, őt feszítővágó segítségével kellett kiemelni. A sándorfalvi utat teljes szélességében lezárták.

Helyszíni információk szerint a ködben az egyik autó vezetője meg akarta előzni a buszt, ekkor történt a baleset. A közlekedés és buszjáratok várakozni kényszerülnek a helyszínelés és a mentés idejére. A további járatok terelve közlekednek a Kisteleki út felé. Kimaradó megállók: Sándorfalva, Attila utcától a Szeged, Felsővárosi feketeföldekig.

A helyszínen egy videó is készült, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.

