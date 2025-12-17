Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

NYT

Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

baleset

Utasokkal teli busz és két személyautó ütközött a ködben Szeged mellett

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos szerencsétlenség történt szerda reggel Szeged mellett. A ködben egy buszt próbált megelőzni egy autós, amikor bekövetkezett a baleset.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetszegedsándorfalvaszemélyautó ütközöttbusz

Súlyos baleset történt szerda reggel Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton, amikor egy busz és egy személyautó ütközött, emiatt viszont egy másik személyautó is érintett lett a szerencsétlenségben adta hírül a Délmagyar.hu. A helyszínre mentőautó is érkezett.

Kungyalu, 2025. július 6. Oldalára borult, ukrán rendszámú autóbusz mentésén dolgoznak a 442-es főúton Kunszentmárton és Tiszaföldvár között 2025. július 6-án. A Kungyalu külterületén történt balesetben a busz eddig tisztázatlan körülmények között az árokba hajtott, majd a vasúti töltésnél az oldalára borult. A buszon 77 felnőtt és gyermek utazott. MTI/Donka Ferenc
Személyautó ütközött busszal Szeged mellett, miután a gépkocsi vezetője előzni kezdett a ködben
Fotó: MTI/Donka Ferenc / MTI/Donka Ferenc (képünk csupán illusztráció)

Súlyos baleset a ködben

A katasztrófavédelem szerint a buszon negyvenen utaztak, míg a két autóban csak a sofőrök ültek. A szegedi tűzoltók áramtalanították a járműveket, az egyik sofőr viszont beragadt a roncsba, őt feszítővágó segítségével kellett kiemelni. A sándorfalvi utat teljes szélességében lezárták.

Helyszíni információk szerint a ködben az egyik autó vezetője meg akarta előzni a buszt, ekkor történt a baleset. A közlekedés és buszjáratok várakozni kényszerülnek a helyszínelés és a mentés idejére. A további járatok terelve közlekednek a Kisteleki út felé. Kimaradó megállók: Sándorfalva, Attila utcától  a Szeged, Felsővárosi feketeföldekig. 

A helyszínen egy videó is készült, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.

Legutóbb december elején számoltunk be egy súlyos buszbalesetről: akkor Nagy-Britanniában, Coppul településen haladt át egy busz az átjáró alatt, amikor leszakadt a jármű teteje. Az esetről készült videót ide kattintva tudja megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!