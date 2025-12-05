Hány családnak kell még tönkremennie a drogos járművezetők miatt? – a vádlott az időjárást okolta

Csütörtök reggel a Tatabányai Járásbíróságon jelent meg az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy kokain és marihuána hatása alatt okozott halálos balesetet az év elején. A tragédiában három fiatal halt meg, az egyetlen túlélőnek pedig súlyos sérülések kereserítik meg az életét. A sofőrt a baleset után letartóztatták, de időközben kiengedték, így már otthonából, nyomkövetővel a karján érkezett a tárgyalásra – írta a Blikk.

Néptáncosok haltak meg a tatabányai balesetben

Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Az utóbbi hónapokban látványosan megszaporodtak azok a közúti balesetek, amelyeket bódult állapotú sofőrök okoznak. A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel próbál fellépni a jelenség ellen, a jogi következmények pedig egyre súlyosabbak, különösen akkor, ha a szerhasználat halálos kimenetelű balesethez vezet.

Egyetlen utas élte túl a balesetet

A vádirat szerint a járművezetésre alkalmatlan férfi január 9-én, esős éjszakán, a nedves 1-es főúton előzésbe kezdett egy kölcsönautóval. A szakértők szerint 130 kilométer/órás sebességgel rohant bele az előtte haladó járműbe, amelyben három néptáncos fiatal és egyikük apja ült: az 59 éves Attila, a 22 éves Marcell és a 18 éves Bálint. Egyiküknek sem volt esélye túlélni az ütközést. Az idősebb férfi fia, a 22 éves Barnabás súlyos belső sérülésekkel élte túl az ütközést – eltávolították a lépét, fizikai gyógyulása hónapokig tartott.

A vádlott a bíróság előtt azt mondta, nem akar kibújni a felelősség alól, sőt hazugságvizsgálatot is kérne, mert szerinte több ellentmondás van a tanúvallomások között. Azt állította, családos emberként soha nem kockáztatná mások életét, és az időjárási körülményeket okolta azért, hogy nem észlelte időben az előtte haladó autót.

A tragédia után egy héttel ügyvédjén keresztül felkereste az áldozatok családjait, és anyagi támogatást ajánlott fel, de a gyászolók nem kértek a segítségből. Az egyik áldozat özvegye, Tímea arról beszélt, hogy csak abban reménykedik, a fia képes lesz feldolgozni azt a terhet, amelyet egy ilyen éjszaka jelentett. Mellette halt meg az apja és két barátja, és ez olyan élmény, amit sem idő, sem terápia nem töröl ki maradéktalanul.