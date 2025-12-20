Sokkoló fotók a Kál és Erdőtelek között történt balesetről – képgalériával

Súlyos közlekedési esemény történt szombaton délután Kál és Erdőtelek között. A baleset során egy kisteherautó brutálisan összetört, a jármű eleje teljesen összeroncsolódott – írja a Heol.hu.

A durva balesetben a kisteherautó a fának csapódott

Fotó: Ládi László/Agria Tv/Heol.hu

Durva baleset a kisteherautóval

Az eset a Kápolna és Erdőtelek közötti útszakaszon történt. Időközben megérkeztek a helyszíni fotók is, amelyek jól érzékeltetik az ütközés erejét: a kisteherautó az út menti fának csapódott, a karosszéria több ponton deformálódott.

Az információk szerint a Kál irányába haladó jármű egy jobbra ívelő kanyarban sodródott ki, majd

megcsúszott és az úttest melletti fának ütközött.

A körülményeket a hatóságok vizsgálják. A mentők és a tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, a forgalom a mentés idejére korlátozottan haladt. A sérültek állapotáról egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást.

A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

