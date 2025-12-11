Látványos baleset: egy autó nagy sebességgel rongyolt bele a szökőkútba - videók, képek

Látványos képsorokat rögzítettek Kaposvár térfigyelő kamerái. A durva balesetben két autó ütközött város pályaudvaránál található körforgalomban. A Sonline.hu képeket és videót tett közzé a haváriáról, amelynek akár súlyos következményei is lehettek volna.

A balesetben a körforgalom szökőkútjában kötött ki a felelőtlen autós Fotó: Lang Róbert/Snline.hu

Megúszták a durva balesetet

Az egyik autó az ütközés miatt a körforgalom közepén elhelyezett szökőkútba csapódott nagy sebességgel. A Vaol.hu megosztotta a balesetet rögzítő térfigyelők felvételeit.

A Somogy Vármegyei hírportál, a Sonline.hu információi szerint a balesetben komolyabb személyi sérülés nem történt, amit Vajda Eszter, a somogyi rendőrség sajtóreferense is megerősített.

Durva baleset Kaposváron

Fotó: Lang Róbert/Sonline.hu

A baleset mentési munkálatáról a Sonline.hu tett közzé videót:

