személyautó

Olyan történt Felcsúton, amilyet még biztos nem látott

Két személyautó ütközött össze hétfő délután Felcsút térségében, ami miatt a mentési munkálatok idejére az utat teljesen lezárták. A rendőrség vizsgálja a súlyos baleset körülményeit.
Felcsút közelében, a 8126-os út Bicske felé vezető szakaszán súlyos baleset történt, ahol két személyautó ütközött össze – írta a Blikk.hu.

Felismerhetetlenre tört az autó a balesetben
Felismerhetetlenre tört az autó a balesetben
Fotó: Blikk

Egy embert ki kellett szabadítani a baleset után

Az egyik jármű roncsába beszorult sérültet a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd azonnal átadták a mentőszolgálatnak. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltók mellett az alcsútdobozi önkéntes egységek is megérkeztek. A karambol által érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.

