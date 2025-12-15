Félfrontális karambol után a kerítés állította meg a Fordot – képekkel

Egy terepjáró és egy személygépkocsi félfrontálisan karambolozott hétfő reggel Nyíregyháza belterületén, a Korányi Frigyes utcában. Az ütközés következtében a Ford egy kerítésbe csapódott. A baleset miatt nagy a dugó, rendőrök irányítják a forgalmat – írja a Szon.hu.

Baleset történt hétfő reggel Nyíregyházán Fotó: Bordás Béla

Képgaléria készült a félfrontális baleset helyszínén

A hétfő reggeli balesetben érintett egyik sofőr könnyű sérülést szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a felelősség kérdését – közölte Bordás Béla városgondnok, baleseti tudósító a vármegyei portállal.

Bordás Béla helyszínen készült fotói megtekintheti ide kattintva.

