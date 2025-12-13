Friss fotókon a súlyos baleset, amelyhez mentőhelikoptert is riasztottak

Frontálisan összeütközött egy kisbusz és egy személyautó Nógrád település térségében, a 12123-as út 3-as és 4-es kilométerszelvénye között. A balesethez a rendőrséget, több tűzoltóegységet és a mentőket, köztük helikoptert is riasztottak. A személyautóba beszorult utast a rétsági hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki – adta hírül a Nool.hu.

Mindkét jármű alaposan összetört a balesetben Fotó: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fotók a baleset helyszínéről

A katasztrófavédelem friss képeket közölt a karambolról, ezeken látszik, hogy a Peugeot és a Toyota kisbusz is csúnyán összetörtek az ütközésben.

Fotó: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fotó: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

