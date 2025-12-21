Hírlevél
Utolsó erejével még felhívta a fiát — tragédia történt egy pajtában

43 perce
Tragikus szerencsétlenség történt csütörtök délután egy kösseni pajtában, amikor egy lezuhanó szénabála maga alá temetett egy 67 éves gazdát. Az osztrák hatóságok vizsgálják a halálos kimenetelű baleset pontos körülményeit.
Az osztrák közszolgálati média tájékoztatása szerint az idős ember az állatok körüli teendőit végezte kora délután. Éppen az istállóban tartózkodott, ahol három, egymásra tornyozott szénabála eldőlt, előidézve ezzel a tragikus balesetet – írta a Vaol.hu.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Egyelőre tisztázatlan, miért mozdult meg az egyik hatalmas bála, amely zuhanás közben maga alá temette a gazdát. A súlyosan sérült férfinak utolsó erejével még sikerült elérnie a fiát telefonon, aki azonnal riasztotta a mentőket. Bár a szakemberek a helyszínen sokáig küzdöttek az életéért, megpróbálták újraéleszteni, a férfi olyan kritikus sérüléseket szenvedett, hogy meghalt.

