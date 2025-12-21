Utolsó erejével még felhívta a fiát — tragédia történt egy pajtában

Az osztrák közszolgálati média tájékoztatása szerint az idős ember az állatok körüli teendőit végezte kora délután. Éppen az istállóban tartózkodott, ahol három, egymásra tornyozott szénabála eldőlt, előidézve ezzel a tragikus balesetet – írta a Vaol.hu.

Elszabadult szénabála okozott balesetet

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Gyilkos szénabála okozott balesetet

Egyelőre tisztázatlan, miért mozdult meg az egyik hatalmas bála, amely zuhanás közben maga alá temette a gazdát. A súlyosan sérült férfinak utolsó erejével még sikerült elérnie a fiát telefonon, aki azonnal riasztotta a mentőket. Bár a szakemberek a helyszínen sokáig küzdöttek az életéért, megpróbálták újraéleszteni, a férfi olyan kritikus sérüléseket szenvedett, hogy meghalt.

