Halálos baleset történt a 81-es főúton Székesfehérvárnál

Tömegszerencsétlenség történt december 12-én éjszaka a 81-es főúton Székesfehérvár és Sárkeresztes között. A halálos balesetben három személyautó ütközött, az egyik sofőrt feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak – tudatta a Feol.hu.

Ebben a kocsiban utazott a halálos baleset áldozata

Fotó: székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Kiderült, hogy halálos baleset történt

A Fejér vármegyei hírportál megkeresésére az Országos Mentőszolgálat szombat reggel közölte, hogy a baleset következtében egy 30 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

