Halálos baleset történt a 81-es főúton Székesfehérvárnál

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Három személyautó ütközött össze pénteken éjszaka Székesfehérvár és Sárkeresztes között. A baleset tragédiával végződött: az egyik sofőr életét már nem lehetett megmenteni.
baleset81-es főúthalálos balesettömegszerencsétlenség

Tömegszerencsétlenség történt december 12-én éjszaka a 81-es főúton Székesfehérvár és Sárkeresztes között. A halálos balesetben három személyautó ütközött, az egyik sofőrt feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak – tudatta a Feol.hu.

Ebben a kocsiban utazott a halálos baleset áldozata
Ebben a kocsiban utazott a halálos baleset áldozata 
Fotó: székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Kiderült, hogy halálos baleset történt

A Fejér vármegyei hírportál megkeresésére az Országos Mentőszolgálat szombat reggel közölte, hogy a baleset következtében egy 30 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Elképesztő felelőtlenségről számoltunk be tegnap; csak a szerencsén múlt, hogy nem halálos baleset lett a történet vége. A részeg sofőr a feleségével együtt kelt útra, a megengedett alkoholmennyiség négyszeresével a vérében ült a volán mögé. Hogy mi lett a mámoros utazás vége, azt elolvashatja itt.

 

