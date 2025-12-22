Sötét titok: kiderült, hogy korábban is okozott már cserbenhagyásos balesetet a drogos ámokfutó

Megdöbbentő tények láttak napvilágot azzal a bódult sofőrrel kapcsolatban, aki egy hónappal ezelőtt Aszódnál idézett elő végzetes tragédiát, majd a várandós élettársát is magára hagyva menekült el a helyszínről. Bár a hatóságoknak egy hatvani búvóhelyen sikerült kézre keríteniük a férfit – aki a rendőri intézkedés elől is megpróbált egérutat nyerni – kiderült, hogy korábbi ügyei miatt is vaskos aktát vezetnek róla, így a börtönbüntetés elkerülhetetlen számára. A gázoló gátlástalanságát jól mutatja, hogy sem a sérültek állapota, sem a saját családja nem tartotta vissza attól, hogy segítségnyújtás nélkül távozzon a halálos kimenetelű baleset után – írta a Tények.hu.

Az aszódi halálos baleset nem az első húzása volt a drogos ámokfutónak

Fotó: Tények

Végzetes volt a legutóbbi balesete

Kiderült, hogy a kábítószer hatása alatt álló férfi számára nem ez volt az első eset, hogy segítségnyújtás nélkül menekült el egy szerencsétlenség után. A bírósági vallomásaiban emlékezetkiesésre és mentális összeomlásra hivatkozó gázoló korábban már okozott cserbenhagyásos balesetet, de bűnlajstromán kifosztás, jármű önkényes elvétele és közokirat-hamisítás is szerepel. Bár a bűnöző sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, és a börtön falai közötti szenvedéséről panaszkodott, a tények mást mutatnak: az elmúlt években négyszer intézkedtek ellene engedély nélküli vezetés miatt, mivel a vezetéstől való eltiltás sem tartotta vissza attól, hogy újra ás újra volán mögé üljön.

A tragédia napján egy vétlen autót tarolt le, aminek következtében egy fiatal nő életét vesztette. Az aszódi gázoló gátlástalanságát tetézi, hogy a roncsoknál nemcsak az áldozatokat, hanem saját várandós élettársát is sorsára hagyta. Miközben a férfi családja a bíróság folyosóin a vétlen sofőr felelősségét firtatta, a nyomozati adatok egy olyan visszaeső bűnöző képét festik le, aki évek óta semmibe veszi a törvényeket és az emberi életet, egészen addig, amíg ez a gátlástalan magatartás egy halálos kimenetelű baleset formájában visszafordíthatatlan tragédiához nem vezetett.

