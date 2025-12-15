Halálos balesethez vezetett a BMW-s felelőtlen előzési manővere – képekkel

Szörnyű, halálos baleset történt a 81-es főúton, Székesfehérvár és Sárkeresztes között. A tragédia egy középkorú nő halálát okozta, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentők egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba – írta a Feol.hu.

Halálos baleset egy felelőtlen előzés miatt

Fotó: Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Halálos baleset türelmetlenség miatt

Pénteken 23 óra 20 perc körül a 81-es számú főúton, Sárkeresztes felől Székesfehérvár irányába tartott egy román állampolgár az általa vezetett BMW-vel. A sofőr megkezdte az előtte haladó Audi előzését, ám a manővert nem tudta biztonságosan befejezni, mivel figyelmen kívül hagyta a szemből érkező járművet. Ennek eredményeként a BMW jobb hátsó részével összeütközött az Audi bal elejével.

Az ütközést követően a BMW vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, és félfrontálisan karambolozott a szemből érkező, egy 29 éves nő által vezetett Renault típusú személygépkocsival. A súlyos baleset következtében a Renault sofőrje olyan mértékben megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetet okozó BMW-s könnyebb sérüléseket szenvedett. Az eset miatt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indított büntetőeljárást. A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.