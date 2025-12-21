Lángoló autó és roncsok mindenhol: halálos tömegbaleset Törökszentmiklósnál

Tragikus események sorozata rázta meg szombaton Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét, ahol a 4-es főút kétszer is súlyos tragédiák helyszínévé vált. Már a kora reggeli órákban tíz embert kellett ellátniuk a mentőegységeknek egy tömeges karambol után. Éjszaka viszont még nagyobb baj történt: egy újabb, Törökszentmiklós közelében bekövetkező baleset már emberéletet is követelt – írta meg a Szoljon.hu.

Négy gépjármű roncsolódott össze abban a Törökszentmiklós határában történt balesetben (Illusztráció) Fotó: Shutterstock

Egy autó kigyulladt a balesetben

Szombat este fél tíz után valóságos pokollá változott a 4-es főút Törökszentmiklós melletti szakasza, ahol egy autószállító tréler, egy furgon és két autó ütközött össze brutális erővel. A láncreakció során az egyik jármű azonnal lángra kapott, így a szolnoki és törökszentmiklósi tűzoltóknak egyszerre kellett megküzdeniük a tűzzel és a roncsok közé szorult sérültek kimentésével. A műszaki mentés során a furgon vezetőjét csak feszítővágó segítségével tudták kiszabadítani a fémtömegből.

A hatóságok későbbi tájékoztatása szerint a kilenc embert érintő baleset sajnos tragédiával végződött: egy ember szörnyethalt, a többeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínelés és az oltási munkálatok idejére a főutat teljes szélességében lezárták, miközben a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlott a roncsok eltávolítása.

Már a szombati nap indítása is baljós volt a 4-es főúton, miután egy személyautó és egy mikrobusz karambolja miatt három embert kellett kórházba szállítani a reggeli órákban.