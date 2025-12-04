Halálba vitte 12 éves utasát a jogosítvány nélküli sofőr

A halálos baleset vasárnap délután történt Turán, ahol a 19 éves, helyi fiatal által vezetett személygépkocsi lesodródott az úttestről és egy fának ütközött – írta a Nool.hu.

Jogosítvány nélkül ült a volán mögé, halálos baleset az eredménye

Fotó: Kaszás István tűzoltó törzsőrmester

Újabb baleset, újabb sofőr jogosítvány nélkül

A helyszínre érkező mentők hosszan tartó újraélesztést követően mentőhelikopterrel szállították kórházba a 12 éves kisfiút, ám az életét már nem tudták megmenteni, a gyermek a kórházban meghalt.

A tragédiát okozó, 19 éves fiatal sofőrt szintén súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Kiderült, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. Tura polgármestere megerősítette: szemtanúk és a helyiek beszámolói szerint az autó a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt.

