Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Halálba vitte 12 éves utasát a jogosítvány nélküli sofőr

2025. december 04. 19:28
Egy jogosítvánnyal nem rendelkező,19 éves fiatal vezette azt az autót, amelyik vasárnap fának csapódott Turán. A tragikus baleset áldozata a járműben utasként tartózkodó 12 éves kisfiú lett.
A halálos baleset vasárnap délután történt Turán, ahol a 19 éves, helyi fiatal által vezetett személygépkocsi lesodródott az úttestről és egy fának ütközött – írta a Nool.hu.

Jogosítvány nélkül ült a volán mögé, halálos baleset az eredménye
Jogosítvány nélkül ült a volán mögé, halálos baleset az eredménye
Fotó: Kaszás István tűzoltó törzsőrmester

Újabb baleset, újabb sofőr jogosítvány nélkül

A helyszínre érkező mentők hosszan tartó újraélesztést követően mentőhelikopterrel szállították kórházba a 12 éves kisfiút, ám az életét már nem tudták megmenteni, a gyermek a kórházban meghalt.

A tragédiát okozó, 19 éves fiatal sofőrt szintén súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Kiderült, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. Tura polgármestere megerősítette: szemtanúk és a helyiek beszámolói szerint az autó a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt.

Nemrég Felcsút közelében történt súlyos baleset. A közzétett képek alapján szinte csodálkozni lehet azon, hogy a sofőr túlélte az ütközést.

 

