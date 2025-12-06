Friss, megrázó képek a péntek esti halálos balesetről – videó

Szirénák zajával érkeztek a mentő- és tűzoltóegységek péntek este a 38-as főútra, ahol nagy baleset történt Nyírtelek és Nyíregyháza között. A 34-es kilométerszelvénynél két személygépkocsi ütközött nagy erővel, aminek következtében az egyik autó az árokba csapódott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiemelniük az egyik gépkocsiban rekedt személyt. Sajnos perceken belül kiderült, hogy a tragédiának halálos áldozata is van – írta a Szon.hu.

Szinte semmi sem maradt az árokba csúszott autóból a baleset után

Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

Négyen sérültek a balesetben

A járművek nagy erővel rohantak egymásba, aminek következtében összesen négyen sérültek meg. Hrenkó Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, hogy a helyszínre érkező mentők megkezdték egy 57 éves nő újraélesztését, de sajnos az életét már nem sikerült megmenteni. A helyszínelés teljes útzár mellett zajlott. A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.