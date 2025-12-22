Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fincsi!

Orbán Viktor új videójától összefut a nyál a szánkban!

Időjárás

Megússzuk szárazon a karácsonyt? Mutatjuk az időjárást

halálos baleset

Kiderült, hogy kik az M1-esen történt halálos baleset áldozatai

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendítő tragédia történt hétfő reggel az M1-es autópályán, amikor egy gázolásban életét vesztette egy szabadnapos magyar rendőr és egy szintén szolgálaton kívüli román tűzoltó. A két férfi éppen egy korábbi koccanás részleteit rögzítette a leállósávban, amikor egy nagy sebességgel érkező furgon beléjük hajtott és azonnal kioltotta az életüket a szerencsétlen kimenetelű baleset során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetopelfurgontűzoltórománautópályabalesetrepülő

Hétfő reggel az M1-es autópálya főváros felé vezető szakaszán, Bőny térségében vette kezdetét az a tragikus eseménysorozat, amelyben egy háromgyermekes édesapa és egy román autós ütközött össze a belső sávban. A sofőrök a szalagkorlátnak csapódva végül a leállósávban kerestek menedéket, hogy láthatósági mellényt öltve rögzítsék a baleset adatait, ám az adminisztráció közben bekövetkezett a második, végzetes gázolás – írta a Blikk.hu.

Két férfi halt meg az M1-es autópályán történt balesetben, most kiderült kik voltak ők
Két férfi halt meg az M1-es autópályán történt balesetben, most kiderült kik voltak ők
Fotó:  Tények

Rendőr és tűzoltó esett áldozatul a balesetnek

A pusztító erejű ütközés akkor történt, amikor egy nagy sebességgel száguldó, román rendszámú kisteherautó a leállósávba sodródva letarolta az ott várakozókat. A furgon először a vontatmánynak ütközött, majd elgázolta a két férfit – egy szolgálaton kívüli magyar rendőrt és egy szintén szabadnapos román tűzoltót –, végül harminc méterrel arrébb állt meg. Az Opel vezetője a motorháztetőre, majd onnan tehetetlenül az árokba repült, a felfoghatatlan tragédiát a járműben ülő felesége és lánya is közvetlen közelről nézte végig. A becsapódás erejét jól mutatja, hogy az autó bal oldala teljesen megsemmisült, az ajtók pedig valósággal leszakadtak a helyükről.

baleset M1 autópálya
Feleségének és lányának végig kellett néznie a családapa halálát
Fotó: Tények/Móvár Press/Bors

Bár a mentőegységek és egy mentőhelikopter is rohamtempóban érkezett a helyszínre, a két hivatásos életét már nem tudták megmenteni. A mentősök hosszan és kitartóan küzdöttek az újraélesztésükkel, ám a rendkívül súlyos sérülések miatt mindketten a helyszínen életüket vesztették. A családapa hozzátartozóit és a furgon sofőrjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, miközben a hatóságok megkezdték a kettős halállal végződő szerencsétlenség körülményeinek tisztázását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!