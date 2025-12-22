Kiderült, hogy kik az M1-esen történt halálos baleset áldozatai

Hétfő reggel az M1-es autópálya főváros felé vezető szakaszán, Bőny térségében vette kezdetét az a tragikus eseménysorozat, amelyben egy háromgyermekes édesapa és egy román autós ütközött össze a belső sávban. A sofőrök a szalagkorlátnak csapódva végül a leállósávban kerestek menedéket, hogy láthatósági mellényt öltve rögzítsék a baleset adatait, ám az adminisztráció közben bekövetkezett a második, végzetes gázolás – írta a Blikk.hu.

Két férfi halt meg az M1-es autópályán történt balesetben, most kiderült kik voltak ők

Rendőr és tűzoltó esett áldozatul a balesetnek

A pusztító erejű ütközés akkor történt, amikor egy nagy sebességgel száguldó, román rendszámú kisteherautó a leállósávba sodródva letarolta az ott várakozókat. A furgon először a vontatmánynak ütközött, majd elgázolta a két férfit – egy szolgálaton kívüli magyar rendőrt és egy szintén szabadnapos román tűzoltót –, végül harminc méterrel arrébb állt meg. Az Opel vezetője a motorháztetőre, majd onnan tehetetlenül az árokba repült, a felfoghatatlan tragédiát a járműben ülő felesége és lánya is közvetlen közelről nézte végig. A becsapódás erejét jól mutatja, hogy az autó bal oldala teljesen megsemmisült, az ajtók pedig valósággal leszakadtak a helyükről.

Feleségének és lányának végig kellett néznie a családapa halálát

Bár a mentőegységek és egy mentőhelikopter is rohamtempóban érkezett a helyszínre, a két hivatásos életét már nem tudták megmenteni. A mentősök hosszan és kitartóan küzdöttek az újraélesztésükkel, ám a rendkívül súlyos sérülések miatt mindketten a helyszínen életüket vesztették. A családapa hozzátartozóit és a furgon sofőrjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, miközben a hatóságok megkezdték a kettős halállal végződő szerencsétlenség körülményeinek tisztázását.