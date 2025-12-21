Közel három éve mindennap ránéz a roncsra, amiben szörnyethalt a fia

A 2023. januári tragédia hajnalán Mázló Attila a barátaitól tartott hazafelé Létavértesre, amikor a debreceni Vágóhíd utcai felüljárón egy szemből érkező luxusautó letarolta a kocsiját. Míg a szemközti sávból átsodródó Sz. Patrik – egy tehetős helyi család sarja – szinte sértetlenül szállt ki az autójából, a vétlen sofőrnek esélye sem volt a túlélésre. Bár a megrázó baleset óta közel három év eltelt, még nem mondták ki, hogy a milliárdosok gyereke a felelős a férfi haláláért, mivel a bíróság még nem hirdetett ítéletet az ügyben – írta a Borsonline.hu.

Csupán ennyi maradt Attila autójából a sokkoló baleset után

Fotó: Olvasói fotó

A baleset ítéletéig nem szabadul meg a roncstól

A gyászoló család számára egy közeli ismerős rendőr hozta el a felfoghatatlan hírt azon a végzetes reggelen. Anna, a férfi édesanya és a párja azonnal a tragédia helyszínére sietett,

ahol a vér és az üzemanyag jellegzetes, fojtogató szaga keveredett a levegőben.

A Vágóhíd utcai felüljárón ott hevert Attila teljesen összeroncsolódott autója, amelyet a rendőrség nem foglalt le, így a szülőknek maguknak kellett gondoskodniuk a jármű elszállításáról.

Anna a helyszínen készített fotókkal és a roncs megőrzésével fogadta meg, hogy tisztára mossa fia nevét,

aki hivatásos rendőrnek készült, és híres volt szabálykövető magatartásáról. A debreceni milliárdoscsemete elleni per lassú hömpölygése miatt az asszony egy telephelyen tárolja a maradványokat, amelyeket rendszeresen meglátogat. Bár a szétzúzott karosszéria látványa minden alkalommal fájdalmas emlékeket tép fel benne, számára ez a roncs az utolsó kézzelfogható kapocs az elveszített gyermekéhez és az igazságért folytatott küzdelemnek is az ikonjává vált.