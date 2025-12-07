Fotókon és videón a házba a falon át beparkoló autó

Hírlevél
17 órája
Szombat kora reggel tűzoltók és rendőrök lepték el Diósgyőrben a Kökény utcát. A gyors beavatkozást egy súlyos közlekedési baleset indokolta.
Szombat reggel döbbenetes közlekedési baleset történt Diósgyőrben. Az esemény nem két jármű, hanem egy személyautó és egy házfal találkozása miatt következett be. Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője megerősítette, hogy az elsődleges vizsgálatok szerint vezetéstechnikai probléma vezetett az ütközéshez – írta a Boon.hu.

Megdöbbentő közlekedési baleset rázta meg az egyik házat Miskolcon
Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Nem mindennapi baleset történt

A diósgyőri hivatásos tűzoltók azonnal áramtalanították a járművet és a többi hatóság is a helyszínre érkezett. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről egy 30 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. Felmerült a gyanú, hogy az autó vezetője részeg volt a baleset idején.
