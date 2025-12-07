Fotókon és videón a házba a falon át beparkoló autó

Szombat reggel döbbenetes közlekedési baleset történt Diósgyőrben. Az esemény nem két jármű, hanem egy személyautó és egy házfal találkozása miatt következett be. Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője megerősítette, hogy az elsődleges vizsgálatok szerint vezetéstechnikai probléma vezetett az ütközéshez – írta a Boon.hu.

Megdöbbentő közlekedési baleset rázta meg az egyik házat Miskolcon Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Nem mindennapi baleset történt

A diósgyőri hivatásos tűzoltók azonnal áramtalanították a járművet és a többi hatóság is a helyszínre érkezett. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről egy 30 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. Felmerült a gyanú, hogy az autó vezetője részeg volt a baleset idején.

