Húsz méteren át sodródott az autó a pályán, 26 éves volt az áldozat

Súlyos baleset történt az M3-as autópályán Gyöngyöshalász közelében, áldozata egy 26 éves fiatal férfi – írta a Heol.hu.

Tragédia lett a baleset vége

Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt

A baleset a sztráda 78-as kilométerszelvényénél következett be, amikor a személyautó eddig tisztázatlan körülmények között megcsúszott. Az autó a szalagkorlátnak ütközött, majd rajta fennakadva közel húsz méteren keresztül sodródott..

A baleset elszenvedőjének életét nem tudták megmenteni

A helyszínre érkező gyöngyösi hivatásos tűzoltók feszítővágóval próbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni fiatal sofőr életét. A Tények információi szerint az áldozat egy nagyhegyesi lakos volt.

A 6-os főúton is halálos baleset történt, ahol a megengedett sebességet túllépve gázolt el egy felelőtlen sofőr egy gyalogost.