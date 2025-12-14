Húsz méteren át sodródott az autó a pályán, 26 éves volt az áldozat

Egy Budapest felé tartó autó nagy sebességgel sodródott a szalagkorlátnak, a sofőrnek esélye sem maradt. A péntek esti baleset egy fiatal életét követelte.
Súlyos baleset történt az M3-as autópályán Gyöngyöshalász közelében, áldozata egy 26 éves fiatal férfi – írta a Heol.hu.
A baleset a sztráda 78-as kilométerszelvényénél következett be, amikor a személyautó eddig tisztázatlan körülmények között megcsúszott. Az autó a szalagkorlátnak ütközött, majd rajta fennakadva közel húsz méteren keresztül sodródott..
A baleset elszenvedőjének életét nem tudták megmenteni
A helyszínre érkező gyöngyösi hivatásos tűzoltók feszítővágóval próbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni fiatal sofőr életét. A Tények információi szerint az áldozat egy nagyhegyesi lakos volt.
A 6-os főúton is halálos baleset történt, ahol a megengedett sebességet túllépve gázolt el egy felelőtlen sofőr egy gyalogost.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!