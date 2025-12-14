Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

Olvasta már?

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

baleset

Húsz méteren át sodródott az autó a pályán, 26 éves volt az áldozat

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy Budapest felé tartó autó nagy sebességgel sodródott a szalagkorlátnak, a sofőrnek esélye sem maradt. A péntek esti baleset egy fiatal életét követelte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetszalagkorlátautópályahaláltragédia

Súlyos baleset történt az M3-as autópályán Gyöngyöshalász közelében, áldozata egy 26 éves fiatal férfi – írta a Heol.hu.

Tragédia lett a baleset vége
Tragédia lett a baleset vége
Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt

A baleset a sztráda 78-as kilométerszelvényénél következett be, amikor a személyautó eddig tisztázatlan körülmények között megcsúszott. Az autó a szalagkorlátnak ütközött, majd rajta fennakadva közel húsz méteren keresztül sodródott..

A baleset elszenvedőjének életét nem tudták megmenteni

A helyszínre érkező gyöngyösi hivatásos tűzoltók feszítővágóval próbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni  fiatal sofőr életét. A Tények információi szerint az áldozat egy nagyhegyesi lakos volt.

A 6-os főúton is halálos baleset történt, ahol a megengedett sebességet túllépve gázolt el egy felelőtlen sofőr egy gyalogost.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!