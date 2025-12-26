Dráma karácsonykor: halálos áldozata is van a 67-es úton történt balesetnek

Halálos áldozatot is követelt a karácsony első napján, a 67-es úton történt baleset. A Sonline.hu információi szerint ugyanis az egyik sérült életét nem sikerült megmenteni.

A baleset egyik sérültjének életét nem lehetett megmenteni Fotó: illusztráció/Katasztrófavédelem

Két személyautó ütközött a 67-es úton, a Somogybabod melletti útszakaszon december 25-én 15 óra 21 perckor. A baleset után a tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a helyszínre érkezve áramtalanították a járműveket és megkezdték a forgalmi akadály megszüntetését.

Tragikus fordulatot vett a baleset

A balatonboglári és balatonlellei önkormányzati tűzoltóság Facebook-oldalán közölte, hogy a karambolban érintett három személy közül kettőt kórházba szállítottak, a harmadik sérült életét azonban nem lehetett megmenteni, ő belehalt a sérüléseibe.

Tragédia rázta meg Dág környékét, miután szenteste napján életét vesztette egy gyalogos. A gazolás áldozata olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.