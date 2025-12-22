Hármas karambol a Maconkai-tónál, képeken a baleset

Hírlevél
Súlyos közlekedési szerencsétlenség történt hétfő délután a 23-as úton, ahol két személyautó és egy kamion rohant egymásba a Maconkai-tó szomszédságában. Az érintett útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljesen lezárták a hatóságok, így jelentős forgalmi korlátozásokra kell számítani a baleset helyszínén.
Hétfő délután három jármű csapódott egymásba Bátonyterenye külterületén, megbénítva a közlekedést a Maconkai-tó szomszédságában. A 23-as úton történt tömegszerencsétlenség miatt teljes útzár lépett életbe, a hatóságok pedig jelenleg is vizsgálják a baleset pontos körülményeit – írta a Nool.hu.

Baleset a 23-as úton, roncsok mindenfelé
Baleset a 23-as úton, roncsok mindenfelé Fotó: Lorkó Dávid/ Nool.hu

Teljes útzár a baleset miatt

A 23-as főúton, a Maconkai-tó térségében történt hármas karambolhoz riasztották az egységeket, miután két autó és egy teherautó eddig tisztázatlan okokból összeütközött. Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy a műszaki mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől. A karambolról készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

A 23-as úton történt karambol mellett egy másik megrázó tragédia is sújtja az utakat: az M1-es autópályán egy családapa vesztette életét, amikor egy román kisbusz okozott végzetes tömegszerencsétlenséget.

 

