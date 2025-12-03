Hírlevél

baleset

Egy kismama is életét veszthette a balesetben a 442-es főúton

Két autó ütközött frontálisan a 442-es főúton, Szolnok határában, a járművekbe szorult embereket feszítővágóval szabadították ki. A baleset miatt teljes útzárra és jelenltős torlódásra kell számítani.
A frontális karambol szerda este történt a 442-es főúton, Szolnok külterületén, a Homokbányai út közelében. Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, eddig meg nem erősített információk szerint a balesetben egy kismama is életét vesztette – írja a Szoljon.hu.

baleset
Úgy tudni, a 442-es főúton történt balesetben egy kismama is életét vesztette Fotó: illusztráció/OMSZ

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesetben mindkét jármű súlyosan megrongálódott, két embert a roncsok közé szorulva találtak. Őket a szolnoki hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. 

A baleset miatt teljes útzárra kell számítani

A helyszínen a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is dolgoznak, a forgalom eltereléséről a rendőrök gondoskodnak. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint a Szajol felől érkezők hosszú ideig vesztegeltek, volt, aki azt közölte: a kocsisor egészen Rákóczifalváig ért. 

A baleset körülményeit és a sérültek állapotát a hatóságok vizsgálják. A rendőrség arra kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és számoljanak a jelentős kerülővel, illetve a forgalom várhatóan elhúzódó korlátozásával.

Tragikus baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kedden. Kerékpáros gázolás miatt riasztották a mentőket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. Részletek az Origo cikkében.

 

