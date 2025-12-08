Kivilágítatlanul állt az út szélén a biciklis, tragédia lett a vége

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Tragikus eset történt szombat este Kunmadaras és Berekfürdő között, ahol egy 64 éves, út szélén álló kerékpárost gázolt halálra egy személyautó. A súlyos balesetben az áldozat a helyszínen életét vesztette, hiába próbálta meg újraéleszteni a sofőr, majd a mentőegység.
A tragikus baleset körülményeinek tisztázásakor kiderült, hogy az elhunyt kerékpáros fekete ruhát viselt, nem hordott fényvisszaverő mellényt, és a biciklijén sem volt semmilyen világítás. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársa szerint bár több életmentő beavatkozást is végeztek, a sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a férfi életét már nem tudták megmenteni – írta a Blikk.hu.

Tragikus baleset, csak mert nem látszódott az út szélén
Tragikus baleset, csak mert nem látszódott az út szélén
Fotó:  TV2 

Elkerülhető lett volna a baleset, ha látszódik

Csörgős László vezetéstechnikai szakember nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a kerékpáron lévő megfelelő felszerelés nem csupán kötelező, de életet is menthet. Kiemelte, hogy az elől-hátul elhelyezett lámpa, valamint a küllők között lévő narancssárga fényvisszaverő használata elengedhetetlen, különösen városon kívül, mivel ezek hiányában jelentősen megnő az életveszély kockázata.

A szakértő szerint a mostani eset is azt mutatja, hogy a kerékpárosok biztonsága nagyban függ a láthatóságtól, és megfelelő felszerelés nélkül a sötétedés utáni közlekedés komoly kockázatot jelent.

A fényvisszaverő mellény nélküli kerékpáros tragédiája mellett egy másik súlyos eset is foglalkoztatja a hatóságokat: hónapok óta eltűnt Weinber Antal Erik, a Rotterdamban dolgozó magyar férfi. Eltűnését megelőzően azt mondta az édesanyjának, hogy valaki késsel megszúrta a combját. Azután nyoma veszett.

 

