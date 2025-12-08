Köd szedi áldozatait Békéscsabánál – képpel

Két személyautó ütközött a 4432-es úton, Békéscsaba és Csabaszabadi közötti szakaszon, a 9. kilométer közelében. A baleset helyszínére a békéscsabai hivatásos tűzoltók érkeztek a műszaki mentést elvégezni, akik áramtalanították a járműveket, melyekben összesen hárman utaztak – írta a Beol.hu.

Két autó rohant egymásba Békéscsabánál, a balesetnek sérültjei is vannak

Fotó: Beol.hu

Három embert szállítottak kórházba a baleset után

A mentőegységek is megérkeztek a helyszínre, ahol információink szerint három személy sérült meg. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint két nőt és egy férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. A helyszínelés idejére a rendőrség először teljes útzárat rendelt el, majd az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom.

