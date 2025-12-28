Többen is megsérültek egy balesetben az autópálya főváros felé tartó szakaszán

Szombaton a késő délutáni órákban baleset történt az M3-as autópályán, Füzesabony térségében. A Szent Flórián Tűzoltó Egyesület közleménye szerint december 27-én, nem sokkal 18:45 előtt kapták a riasztást, hogy a 112–113. kilométerszelvény között két autó ütközött össze. A helyszínre kiérkező tűzoltók áramtalanították a járműveket, a sérülteket pedig átadták a mentőknek – írta a Heol.hu.

Négyen sérültek meg az M3-son történt balesetben

Fotó: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook

Többen sérültek a füzesabonyi balesetben

Tóth Judit, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, hogy a mentésben a füzesabonyi hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek, a baleset pedig a főváros felé vezető oldalon történt. A Heol.hu érdeklődésére a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság további részleteket közölt a balesetről. Szabó Boglárka sajtóreferens szerint a karambol körülményei egyelőre tisztázatlanok, a rendőrség jelenleg is vizsgálja az esetet.

Az eddigi információk szerint négy ember sérült meg az ütközésben, mindannyian kórházi ellátásban részesültek.

Amint új részletek érkeznek, frissítjük a cikket.

