Szinte semmi sem maradt az M4-es baleset után az autóból – videó, képek

Súlyos ütközés történt csütörtök délelőtt az M4-es autóút Szolnok irányába tartó szakaszán, ahol egy személygépkocsi és egy teherautó rohant egymásba. A becsapódás erejétől az autó a szalagkorlátnak vágódott, majd a tetejére borulva állt meg, a műszaki mentést pedig a ceglédi tűzoltók végezték el a baleset helyszínén – írta a Szoljon.hu.

Fejre állva állt csak meg az autó a baleset után

Fotó: Nagy Balázs

Kamionbaleset az M4-esen

A ceglédi útszakaszon hatósági jelölések vezettek el a tragikus látványt nyújtó, felborult piros Volkswagen roncsaihoz, amelynek utastere a felismerhetetlenségig összetört. A szilánkosra zúzódott szélvédő mögött a kormányból kirobbant légzsák mutatta az ütközés erejét, miközben az aszfalton mindenfelé alkatrészek és üvegdarabok hevertek, amiket a mentőcsapatok igyekeztek eltávolítani.

Bár a jármű eleje gyakorlatilag megsemmisült, teljesen szabaddá téve a motorteret, a kocsi hátsó része furcsa módon szinte sértetlen maradt. A megrázó állapotú autó ellenére a helyszíni információk szerint csodával határos módon nem történt tragédia: mindössze egy embert szállítottak kórházba, őt is könnyebb sérülésekkel. A baleset utáni helyzetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg. A balesetről készült videót a Szoljon.hu-n tekinthetik meg.

