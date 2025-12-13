Aki Budapest irányába jönne az autópályán, az készüljön fel a legrosszabbra

Hírlevél
Busz és személyautó ütközött az M7-es autópályán Martonvásár közelében. A baleset után a gépkocsi motortere lángra kapott, félpályás forgalom alakult ki.
Busz karambolozott egy személyautóval az M7-esen, Budapest irányába, Martonvásár térségében. A baleset a 31-es kilométernél történt, szombat délután – tájékoztatott a Sonline.hu.

Baleset az M7-esen: az ütközés után a személyautó motortere pillanatok alatt lángra kapott
Baleset az M7-esen: az ütközés után a személyautó motortere pillanatok alatt lángra kapott
Fotó: M1-M7 autópálya-figyelő

A motortér is kigyulladt a baleset után

A baleset után a személygépkocsi lángra kapott, a tüzet az érdi hivatásos, valamint a martonvásári önkéntes tűzoltók oltották el egy vízsugár segítségével. 

A buszon összesen 34 utas tartózkodott. Az érintett útszakaszon jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom. 

Személyautó és kisbusz ütközött össze Nógrád közelében szombat délelőtt. A karambol következtében egy nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

