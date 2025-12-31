Levegőbe repült az autó és becsapódott a teraszon, a sofőr a medencében landolt – videó

Döbbenetes biztonságikamera-felvételek örökítették meg azt a pillanatot, amikor egy nagy sebességgel haladó autó a levegőbe emelkedett, átrepült egy lakóház kertjén és becsapódott a teraszon. A levegőben pörgő járműből a földet érés előtt kirepült a sofőr, aki a medencében landolt – adta hírül a Fox 5 nevadai hírcsatorna. A baleset az egyesült államokbeli Nevada állam, Laughlin városában történt.

Elképesztő baleset Nevadában: egy autó a kerítést átszakítva letarolta az egész kertet, a sofőr a medencébe csapódott

Fotó: Youtube

Brutális medencebaleset

A felvételek alapján az autó nagy sebességgel csapódott neki a kerítésnek, ezután a levegőben pörögve végül a teraszon állt meg, leszakítva annak tetőszerkezetét. A sofőr eközben kirepült a szélvédőn egyenesen bele a medencébe.

A női vezető a medence sekély részébe zuhant, és a háztulajdonosok, valamint a szomszédok azonnal segítettek kihúzni a vízből. A nő zavart volt a baleset miatt fellépő sokktól, de csodával határos módon megúszta kisebb sérülésekkel.

Az ingatlan tulajdonosának néhány másodpercen múlt az élete

Cletis Reed, a ház tulajdonosa elmondta a Fox 5-nek, hogy kis híján maga is áldozatul esett a szerencsétlenségben, ugyanis épp a pezsgőfürdőbe készült, amelybe az autó becsapódott. Csupán azért fordult vissza, hogy még mondjon valamit a feleségének.

A jármű tönkretette a kertet, a medencét és a teraszt. Az anyagi kár elérheti a 300.000 dollárt. A sivatagos Nevada államban különösen költséges medencét fenntartani, ám a férfinak le kell engednie a vizet, az ugyanis tele lett motorolajjal. A rendőrség vizsgálja a történteket.

Egy francia édesanya azonban még erre is rákontrázott: csak le akart parkolni az uszodánál, amikor a fék helyett a gázra lépett...