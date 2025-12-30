Fékezés nélkül hajtott a kereszteződésbe, öten sérültek a nyugdíjas nő miatt

Kedden délelőtt súlyos baleset történt Mélykúton, az 55-ös főút és a Hunyadi János utca kereszteződésében. Egy Hunyadi utcából érkező személyautó a stoptábla figyelmen kívül hagyásával hajtott a főútra, és oldalról ütközött egy másik járművel – írta a Baon.hu.

Balesetet okozott, mert figyelmen kívül hagyta a xtoptáblát

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A főúton haladó autóban egy háromfős család utazott Szekszárd felé szilveszterezni: az édesanyát karján érte sérülés, az édesapa és a fiú sokkot kapott a hirtelen ütközéstől. A másik kocsit egy idős nő vezette, aki szintén megsérült, vele együtt utasait a mentők a helyszínen látták el. Összesen hat sérültet szállítottak a bajai kórház sürgősségi osztályára.

Elvakította a nap a baleset okozóját

A balesetet okozó nő elmondása szerint a nap vakító fényében nem vette észre a stoptáblát és a kereszteződést, ezért hajtott bele az autóba. Mindkét jármű totálkáros lett, így az anyagi kár jelentős. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 55-ös főút félpályás lezárásra került, a forgalmat rendőri irányítás mellett engedték. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai a karambol pontos körülményeit vizsgálják. A helyszíni képeket IDE kattintva tudják megtekinteni.