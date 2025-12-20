A vakító szépségű modell szörnyethalt az autóbalesetben – képekkel

Halálos kimenetelű közúti tragédia rázta meg Mexikót: életét vesztette a 22 éves Lucero Ramírez, aki két rokonával együtt Mexikóvárosba tartott.

Az autóbaleset során a szürke színű Jeep eddig tisztázatlan okokból letért az úttestről, majd felborult.

Halálos autóbalesetben elhunyt a szépségkirálynő

Fotó: El Mañana de Nuevo Laredo/X

A baleset a 150D jelzésű autópályán történt, Córdoba városának közelében. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, ám a fiatal modell életét már nem tudták megmenteni. A járműben utazó két rokona – egy 29 és egy 50 éves férfi – súlyos sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították.

A hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy külső körülmények okozták-e a halálos balesetet. A jármű állapotát és az útviszonyokat is elemzik.

Hárman utaztak az autóban, ketten súlyosan megsérültek

Fotó: El Mañana de Nuevo Laredo/X

Nem csak szép volt, hanem okos is

Lucero Ramírez 2023-ban kezdett szépségversenyeken szerepelni, és még abban az évben elnyerte a Flor de Mayo címet szülővárosában, Oteapanban. Később Mexikót képviselte a Miss Independence és a Miss Tourism nemzetközi versenyeken. Modellkarrierje mellett a közéletben is aktív volt: Acayucan 27. kerületében önkormányzati képviselőjelöltként is indult.

A fiatal nő jogi tanulmányokat folytatott a Veracruzana Egyetemen. Halála mély megrázkódtatást okozott a helyi közösségben és a szépségversenyek világában egyaránt.

