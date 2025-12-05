Hírlevél
Négyen sérültek meg a balesetben, egy életet pedig már nem lehetett megmenteni

Egy rutinos hétköznapi közlekedésnek indult, de halálos végkimenetelű tragédia lett belőle. A baleset után lezárták a 38-as főút Nyírtelek és Nyíregyháza közötti szakaszát.
Halálos baleset történt a 38-as főúton a 34-es kilométerkőnél. Két autó ütközött össze, az egyik az árokban kötött ki. A helyszínre érkező tűzoltóknak feszítővágót is be kellett vetniük, hogy kiszabadítsanak egy embert a roncsból – írta a Szon.hu.

A baleset tragédiával végződött
A baleset tragédiával végződött
Fotó: Sipeki Péter

A baleset életet követelt

A rendőrség tájékoztatása szerint egy személyautó és egy terepjáró csapódott egymásnak jelentős sebességgel és összesen négyen sérültek meg. A legsúlyosabb érintett egy 57 éves nő volt, akinek életét a helyszínen megpróbálták megmenteni, de a mentők minden erőfeszítése ellenére sem sikerült.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, a forgalom pedig késő este indulhatott meg újra a szakaszon.

A fővárosban egy autó ütközött össze a villamossal, teljes egészében leállt ott is a forgalom.

