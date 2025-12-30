Őrült tempó és menekülés: két nógrádi fiatal halt meg a végzetes ütközésben – videó

November nemcsak a ködös reggelekről és a korai sötétedésről szólt, hanem a mentők szirénáiról és a tűzoltók villogóiról is. A baleset szinte minden héten áldozatokat követelt, Nógrád vármegye több pontján is történt frontális karambol, kisodródás, sőt halálos ütközés – írja a Nool.hu.

Halálos baleset Budapesten, két kállói fiatalember halt meg a borzalmas karambolban

Fotó: MTI | Mihádák Zoltán

Halálos baleset, amely két fiatal életét követelte

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eset a fővárosban történt. Egy rendőri igazoltatás elől menekülő személyautó nagy sebességgel villanyoszlopnak csapódott az M3-as autópálya kivezető szakaszán. A tragikus ütközésben két kállói fiatal vesztette életét, a hír pedig órák alatt országos nyilvánosságot kapott.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálták, a helyszínről készült fotók és videók pedig sokkolták a közvéleményt. A ronccsá vált autó látványa ismét ráirányította a figyelmet a gyorshajtás és a felelőtlen közlekedés következményeire.

Borzalmas november

Az ősz utolsó hónapjában több hasonló tragédia is történt: volt frontális karambol, kisodródás és tömeges ütközés is. Novemberben szinte nem telt el hét anélkül, hogy halálos közlekedési balesetről ne érkezett volna hír.

A hatóságok minden esetben hangsúlyozták: a sebességhatárok betartása és a rendőri intézkedéseknek való engedelmeskedés életeket menthet. A novemberi tragédiák azonban fájdalmasan mutatták meg, milyen súlyos ára van egy rossz döntésnek.

Dráma karácsonykor: halálos áldozata is van a 67-es úton történt balesetnek

Összeütközött két személygépkocsi december 25-én délután a Somogybabod melletti útszakaszon. A balesetnek halálos áldozata is van, az egyik sérült életét nem sikerült megmenteni. A tragédia megrázó részletei az Origóra kattintva olvashatóak.



