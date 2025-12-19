Hihetetlen, hogy a sofőr a saját lábán ki tudott szállni ebből a roncsból – képekkel

Péntek reggel egy személyautó lesodródott az úttestről, majd tetejével az árokba borult a 3225-ös út 10-es kilométerszelvényénél. A Szolnok és Besenyszög között történt baleset részleteiről a Szoljon.hu tájékoztatott.

Baleset történt a 3225-ös úton, Besenyszög és Szolnok között Fotó: Mészáros János

A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és a rendőrség munkatársai vonultak ki. A katasztrófavédelemtől kapott információk szerint a sofőr saját erőből ki tudott szállni a autó roncsából, azonban később kiderült, hogy a sérülései súlyosak voltak.

Egy ember sérült meg a baleset során

Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a vármegyei hírportál érdeklődésére elmondta, hogy a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba.

Fotók is készültek a Besenyszög és Szolnok között történt baleset helyszínén, amelyeket megtekinthet ide kattintva.

