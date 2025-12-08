Súlyos baleset az M5-ösön: többször is átfordult a kisbusz, sok a sérült - helyszíni fotók

Hírlevél
Nyolcan utaztak a kisbuszban, amely egy trélert is húzott maga után. Valószínűleg a túlsúly miatt vált irányíthatatlanná a furgon. A súlyos balesetben a jármű az árokba csapódott, majd többször is átfordult.
Többször is átfordult a trélert vontató kisbusz az M5-ös autópályán vasárnap éjszaka. A Delmagyar.hu közlése szerint a súlyos baleset során a furgonban nyolc román állampolgárságú vendégmunkás utazott.

baleset
Súlyos baleset történt vasárnap éjszaka az M5-ös autópályán
Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Súlyos baleset az M5-ösön

A Kunszállás térségében Szeged irányába történt baleset nagy valószínűséggel azért következett be, mert nem elég, hogy a furgonban nyolcan utaztak, a kisbusz még egy zsúfolásig megpakolt személyautót is vontatott a tréleren. A túlsúly miatt válhatott irányíthatatlanná, 

lesodródott az útról, majd az árokba csapódott, és többször átfordult, a tréleren szállított személyautó pedig felborult. 

A baleset helyszínére három mentőautó érkezett, úgy tudjuk, a sofőrön kívül két férfi és egy nő sérült meg, őket kórházba szállították. A haváriában érintett szakaszon 100 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, és a nedves útfelület meglehetősen csúszós volt.

A helyszínelés és a műszaki mentés még az éjszaka folyamán megkezdődött.

A baleset helyszínén készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!

Pár nappal ezelőtt egy várandós nő is megsérült abban a hármas karambolban, amely az M5-ös Kecskemét melletti szakaszán történt. A balesetben az összes autó totálkárosra tört. Részletek az Origóra kattintva olvashatóak.

 

