Teljes útzár! Négy sérültet kellett kivágni a roncsokból a tűzoltóknak

Békésben a vasárnap sem telt el havária nélkül. Súlyos baleset történt a 44-es főút belterületi részén Kondoroson. A karambolban két autó rohant egymásba egy kereszteződésben, mert az egyikük nem adott elsőbbséget. A baleset részleteit a Beol.hu osztotta meg.

Fotó: Illuszráció (MTI/Mihádák Zoltán)

Súlyos baleset a 44-esen

A vasárnapi nap folyamán Kondoroson a Csabai utcában, az Endrődi út kereszteződésénél két autó ütközött össze. Úgy tudjuk, hogy az elsőbbségadás elmulasztása vezetett a balesethez.

A kiérkező tűzoltóknak egy személyt ki kellett szabadítani, majd áramtalanították az egyik járművet. Egy személy súlyosan, három pedig könnyebben sérült meg.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

