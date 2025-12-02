A medve nem maci, a villám nem tréfa, a puska nem játék – vadász lőtt le egy túrázót

Vádat emeltek az ellen a felelőtlen vendégvadász ellen, aki az autójából célzott lövéssel sebesített meg egy túrázót. A súlyos baleset miatt a meglőtt kirándulót többször kellett megműteni, és fogyatékossággal kell leélnie a hátra lévő életét. A megdöbbentő eset részleteit a Boon.hu osztotta meg.

Célzott lövéssel sebesített meg egy túrázót a meggondolatlan vadász. A súlyos balesetben szétroncsolta a túrázó combját Fotó: Illusztráció (Harrison Haines/Pexels)

Súlyos baleset az eszetlenül viselkedő vadász miatt

A vádlott 2024 februárjában a bükki erdőben vendégvadászként cserkészte a vadakat, amikor súlyos hibát vétett. Az autójából a golyós vadászpuskájából úgy adott le célzott lövést,

hogy a biztonságos lövés körülményei nem álltak fenn, és arról sem bizonyosodott meg, hogy a lövése mások életét, illetve testi épségét nem veszélyezteti.

Az eltalált turista a lövés pillanatában éppen meg akart pihenni, már félig fekvő helyzetben volt, amikor a golyó a bal lábába fúródott, és szétroncsolta a combját.

Többször műtötték, melyeket hosszú rehabilitáció követett, a sérülése következtében a bal láb végtag elváltozásai maradandó fogyatékosságként értékelhetők

– írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

Az egyébként büntetlen előéletű vádlottal szemben az ügyészség a tárgyalás mellőzésével pénzbüntetésre és a vadászattól való eltiltásra nyújtott be javaslatot.

