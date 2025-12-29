Hírlevél
Magyarországon állomásozó ameriai katona okozott halálos balesetet Ajkánál

Egy családi korcsolyázás után szörnyű tragédia árnyékolta be Ajka térségét. Egy száguldó sportkocsi miatt olyan baleset történt, amelyből már nem volt visszaút. A 43 éves édesapa hiába kapott azonnali segítséget, három kislánya nélkül kellett távoznia erről a világról.
Szombat délután Ajka és Noszlop között egy sportautó olyan tempóban száguldott, mintha versenypályán lenne, ami tragikus és végzetes baleset körülményeit vonta maga után és egy öttagú család életét azonnal megváltoztatta – írta a Borsonline.

A baleset után három kislány és egy feleség maradt apa és férj nélkül
A baleset után három kislány és egy feleség maradt apa és férj nélkül
Fotó: Unsplash

A háromgyerekes 43 éves édesapa három kislányát vitte haza a délutáni korcsolyázás után kocsijukkal. A hazafelé tartó út, azonban tragédiába fulladt, amikor egy sportkocsi sofőrje, aki az információk szerint egy Magyarországon szolgáló amerikai katona volt, jócskán túllépte a sebességhatárt, majd elveszítette uralmát a kocsi felett.

A baleset óriási volt

Az ütközés olyan erejű volt, hogy az szétszaggatta a család autóját. A jármű olyan mértékben rongálódott, hogy a helyszínre érkező mentősök is döbbentek álltak a látvány előtt. A legsúlyosabban az édesapa és egyik kislánya sérült meg.

A férfi életéért azonnal megkezdték a küzdelmet a mentősök, ám a kórházban már nem tudták visszahozni őt az életbe.

Az édesanya, valamint a másik két kislány csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, ahogyan a sportautó sofőrje is. A rendőrség vizsgálja a történteket.

Az M3-on is történt egy nagyobb baleset Füzesabony térségében és a forgalom is korlátozottan haladt.

 

