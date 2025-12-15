Balesetben szörnyethalt a 21 éves magyar futballista

Nagy Zsombor halálos balesetet szenvedett vasárnap késő este a 86-os főúton. A 21 éves labdarúgó a Vas vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE focistája volt – adta hírül a Vaol.hu.

Halálos baleset Szőce és Zalaháshágy vasárnap este: az áldozat Nagy Zsombor, a kiváló, fiatal labdarúgó volt

Fotó: Wolf Ferenc

Szörnyű baleset történt

A fiatal sportoló által vezetett Suzuki típusú autó egy kamionnak ütközött Szőce és Zalaháshágy között vasárnap. A labdarúgót feszítővágó segítségével szabadították ki az összeroncsolt autóból, de az életét már nem tudták megmenteni.

Nagy Zsombor a pályafutását a Kék Sünikben kezdte, majd megfordult a Lurkó UFC-ben és az Illés Akadémián is. Focizott Csákánydoroszlón és Körmenden is, mielőtt idén nyáron Nádasdra szerződött. A fiatal tehetség

ősszel 13 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett, amivel csapata házi gólkirálya volt, valamint a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában a második helyen állt a góllövőlistán.

Nagy Zsombor a legutóbbi, Bajánsenye elleni mérkőzésen is betalált, a meccset 4-0-ra nyerte meg csapata.

