Megszólalt a tatabányai halálos baleset legfiatalabb áldozatának édesanyja

Erzsébet máig képtelen feldolgozni fia halálát, aki egy horrorbalesetben halt meg Tatabányánál. A fiú baráti társasággal indult egy fürdőbe kikapcsolódni, amikor az autójukat egy nagy sebességgel közlekedő, kábítószer hatása alatt álló sofőr letarolta. A brutális ütközés következtében három férfi meghalt, az autó utasai közül mindössze egy ember élte túl a balesetet. A legfiatalabb áldozat édesanyja megrázó részletekről beszélt a Blikk.hu-nak adott interjújában.

A drogos sofőr az időjárást okolta a balesetért

Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A rendőrök éjszaka érkeztek a hírrel, addig fel sem merült benne, hogy baj lehet. A hír hallatán sokkot kapott, majd kitört belőle a kétségbeesés. Bár abszurdnak tűnik,

közel tíz hónap kellett ahhoz, hogy tudatosuljon benne: a fia valóban meghalt.

Pszichológushoz jár az áldozat édesanyja

A baleset óta szakember segít az asszonynak, aki művészetterápián is részt vesz. Ezek valamelyest segítik a feldolgozást. A tragédia napján a fia és barátai Zsámbékról indultak a komáromi fürdőbe kikapcsolódni. Tatabánya közelében egy nagy sebességgel haladó Mercedes hátulról beléjük rohant.

Hiába voltak bekötve, az 59 éves Attila, a 22 éves Marcell és a 18 éves Bálint a helyszínen meghalt. A járműből egyedül az idősebb férfi fia élte túl az ütközést.

Erzsébet arról beszélt, hogy Bálint az egyetlen gyermeke volt, akit egyedül nevelt fel születése óta. Szerette volna látni a fiát a halála után, de a temetkezési vállalat az állapota miatt lebeszélte erről. Tizenegy hónappal a tragédia után sem érzi úgy, hogy az idő enyhítene a fájdalmán.

Az első karácsony következik nélküle, amit egyáltalán nem várok… Most arról szól az életem, hogy próbálok minden egyes napot túlélni. Nincs motivációm és hajtóerőm az életemben, mert a fiam volt a mindenem. Totál kilátástalan, céltalan lett az egész. Így nagyon nehéz felkelni és bármit is csinálni"

– mondta el keserűen az édesanya. Bálintot életvidám, nyitott, barátságos fiatalemberként jellemezte, aki tele volt tervekkel.

Szerette a matematikát és a fizikát,

építészmérnöknek készült,

izgatottan várta, hogy leérettségizzen és elkezdje az önálló életét. Közel tíz éven át néptáncolt, ez a közös hobbi kötötte össze őt azokkal a barátaival is, akikkel aznap az autóban utazott. Az édesanyja mindenben támogatta, az álmok azonban egy pillanat alatt semmivé váltak.

Drogozott a baleset előtt a vétkes sofőr

Erzsébet a rendőrségen tudta meg, hogy a másik autó sofőrje a halálos baleset idején kábítószert fogyasztott, kokaint és marihuánát is. Különösen fájdalmas volt számára, hogy a hatóságok jelezték: az elkövetőt korábbról is ismerték, feltehetően bűnügyi előélete miatt. A sofőr, B. Szilvió ügyvédjén keresztül később felvette a kapcsolatot az áldozatok családjaival, és pénzt ajánlott fel a temetés költségeire, valódi bocsánatkérés azonban nem hangzott el tőle. Az érintettek az összeget nem fogadták el.

A megbánás legapróbb jelét sem éreztük, de nem is kell tőle semmi. Nincs szükségem bocsánatkérésre, ahogy üzenni sem akarok neki, nincs mit mondanom."

– fakadt ki az asszony, és arra kért mindenkit, aki bármilyen formában kapcsolatba kerül a drogokkal, gondolja végig a következményeket, mert ártatlan emberek élete múlhat rajta. Kiemelte, fia élete jó példa arra, mennyi értelmes és építő elfoglaltság létezik a drogozás helyett, legyen szó zenéről, sportról vagy táncról, amelyek nem rombolnak, hanem gazdagítanak.