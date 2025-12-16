Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

édesanya

Megszólalt a tatabányai halálos baleset legfiatalabb áldozatának édesanyja

35 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy anya számára nincs feldolgozható magyarázat arra, ami történt. A tatabányai balesetben egy kábítószer hatása alatt álló sofőr nagy sebességgel belerohant egy autóba, három ember halálát okozva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
édesanyazsámbékhalálos balesetbalesetsofőrdrogos sofőr

Erzsébet máig képtelen feldolgozni fia halálát, aki egy horrorbalesetben halt meg Tatabányánál. A fiú baráti társasággal indult egy fürdőbe kikapcsolódni, amikor az autójukat egy nagy sebességgel közlekedő, kábítószer hatása alatt álló sofőr letarolta. A brutális ütközés következtében három férfi meghalt, az autó utasai közül mindössze egy ember élte túl a balesetet. A legfiatalabb áldozat édesanyja megrázó részletekről beszélt a Blikk.hu-nak adott interjújában.

A drogos sofőr az időjárást okolta a balesetért
A drogos sofőr az időjárást okolta a balesetért
Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A rendőrök éjszaka érkeztek a hírrel, addig fel sem merült benne, hogy baj lehet. A hír hallatán sokkot kapott, majd kitört belőle a kétségbeesés. Bár abszurdnak tűnik, 

közel tíz hónap kellett ahhoz, hogy tudatosuljon benne: a fia valóban meghalt.  

Pszichológushoz jár az áldozat édesanyja

A baleset óta szakember segít az asszonynak, aki művészetterápián is részt vesz. Ezek valamelyest segítik a feldolgozást. A tragédia napján a fia és barátai Zsámbékról indultak a komáromi fürdőbe kikapcsolódni. Tatabánya közelében egy nagy sebességgel haladó Mercedes hátulról beléjük rohant. 

Hiába voltak bekötve, az 59 éves Attila, a 22 éves Marcell és a 18 éves Bálint a helyszínen meghalt. A járműből egyedül az idősebb férfi fia élte túl az ütközést.

Erzsébet arról beszélt, hogy Bálint az egyetlen gyermeke volt, akit egyedül nevelt fel születése óta. Szerette volna látni a fiát a halála után, de a temetkezési vállalat az állapota miatt lebeszélte erről. Tizenegy hónappal a tragédia után sem érzi úgy, hogy az idő enyhítene a fájdalmán. 

Az első karácsony következik nélküle, amit egyáltalán nem várok… Most arról szól az életem, hogy próbálok minden egyes napot túlélni. Nincs motivációm és hajtóerőm az életemben, mert a fiam volt a mindenem. Totál kilátástalan, céltalan lett az egész. Így nagyon nehéz felkelni és bármit is csinálni"

– mondta el keserűen az édesanya. Bálintot életvidám, nyitott, barátságos fiatalemberként jellemezte, aki tele volt tervekkel. 

  • Szerette a matematikát és a fizikát, 
  • építészmérnöknek készült, 
  • izgatottan várta, hogy leérettségizzen és elkezdje az önálló életét. Közel tíz éven át néptáncolt, ez a közös hobbi kötötte össze őt azokkal a barátaival is, akikkel aznap az autóban utazott. Az édesanyja mindenben támogatta, az álmok azonban egy pillanat alatt semmivé váltak.

Drogozott a baleset előtt a vétkes sofőr

Erzsébet a rendőrségen tudta meg, hogy a másik autó sofőrje a halálos baleset idején kábítószert fogyasztott, kokaint és marihuánát is. Különösen fájdalmas volt számára, hogy a hatóságok jelezték: az elkövetőt korábbról is ismerték, feltehetően bűnügyi előélete miatt. A sofőr, B. Szilvió ügyvédjén keresztül később felvette a kapcsolatot az áldozatok családjaival, és pénzt ajánlott fel a temetés költségeire, valódi bocsánatkérés azonban nem hangzott el tőle. Az érintettek az összeget nem fogadták el.

A megbánás legapróbb jelét sem éreztük, de nem is kell tőle semmi. Nincs szükségem bocsánatkérésre, ahogy üzenni sem akarok neki, nincs mit mondanom."

– fakadt ki az asszony, és arra kért mindenkit, aki bármilyen formában kapcsolatba kerül a drogokkal, gondolja végig a következményeket, mert ártatlan emberek élete múlhat rajta. Kiemelte, fia élete jó példa arra, mennyi értelmes és építő elfoglaltság létezik a drogozás helyett, legyen szó zenéről, sportról vagy táncról, amelyek nem rombolnak, hanem gazdagítanak.

Az ügy előkészítő ülésén az ügyészség kilenc év börtönbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a vádlott beismeri a tettét, valamint végleges eltiltást a járművezetéstől. A férfi ezt nem fogadta el. A szakértői vélemény szerint egyébként alkalmatlan a vezetésre

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!