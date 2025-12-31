Szívszorító információk láttak napvilágot a halálos balesetről, amit egy hazánkban állomásozó amerikai katona okozott Ajkánál

Amint azt az Origo is megírta, egy 43 éves férfi vesztette életét abban az autóbalesetben, ami karácsony után egy nappal, december 27-én történt Ajka és Noszlop között. Az édesapa 9, 11 és 13 éves lányával, valamint feleségével tartott haza a délutáni korcsolyázásból, amikor bekövetkezett a tragédia: frontálisan ütköztek egy nagy sebességgel, szabálytalanul haladó sportkocsival. A vétlen sofőr a baleset következtében a helyszínen elhunyt, egyik gyermeke, a 13 éves kislány életéért még küzdenek az orvosok. A karambolt egy, a pápai NATO-bázison szolgáló amerikai katona okozta, akit társai már többször figyelmeztettek arra, hogy egyszer baj történik a sebességmániája miatt – írja a Blikk.

Bár az autója rommá tört, az amerikai katona kisebb karcolásokkal megúszta a balesetet

Fotó: Horváth Ákos autómentő

Tanárember a baleset áldozata

K. László egy pápai gimnázium német nyelv és irodalom tanára, az iskola az egyik legnépszerűbb pedagógusa volt, tanítványai imádták. A család a Pápához közeli Adásztevel községben lakik, most az egész falu, és Pápa városa is melléjük állt a bajban. Az édesanya, Bea pedig gyászában is azért aggódik, hogy kórházban fekvő kislánya felépüljön.

Kihívásként élte meg a katona, hogy meg akarták előzni

Horváth Ákos, pápai autómentő szerint hatalmas szerencse, hogy a másik két gyermek és az édesanya szinte sértettelenül úszta meg, amikor a több mint kétszer nagyobb tömegű, száguldó sportkocsi tulajdonképpen fékezés nélkül belecsapódott a Dáciájukba. A szemtanúk szerint a 8401-es úton egy Dodge Chargert előzött egy Honda, amit a Dodge sofőrje, az amerikai katona kihívásként értékelt, és nem engedte el a Hondát. Inkább gázt adott, és az addigi 80 km/órás sebesség kétszeresére gyorsított, így már ő előzte a közben a menetirány szerinti sávjába visszatérő, szabályosan közlekedő Hondát.

A baj csak az volt, hogy szemből, Ajka felől érkezett a tanár úr a családjával, nem volt idő fékeznie, korrigálnia egyik sofőrnek sem

– idézte vissza a baleset helyszínén látottakat Horváth Ákos, aki elszállította az összetört 370 lóerős izomautót.

Ilyen volt a baleset előtt a tizenkét millió forintot érő sportkocsi Fotó: TV2

Ez vár az amerikai katonára

A Blikk információi szerint a baleset helyszínén megjelentek az amerikai katonai rendészek is, akik már ismerték a vétkes sofőr sebességmániáját, és korábban többször figyelmeztették, hogy vegyen vissza a száguldozásból, mert bajt fog okozni. A szemtanúk szerint a katonát a rendészek mikrobuszában vitték vissza a légibázisra, ahol az ilyenkor szokásos protokoll szerint letartóztatták. Hasonló esetekben az amerikai hadsereg együttműködő a NATO tagállamokban amerikai katona vagy közalkalmazott által okozott jogsértések kivizsgálásában, de a legtöbbször a balesetek okozóját az USA területén, katonai fegyintézetben helyezik el. Az biztos, hogy az ajkai halálos baleset okozójának magyarországi szolgálatát fel fogják függeszteni, viszont elmarasztaló ítélet esetén sem tölt magyar börtönben egy napot sem.